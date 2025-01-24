Низкое качество олимпийских медалей свидетельствует о непрофессионализме властей Франции - депутат Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Глядя на Олимпиаду в Париже становится стыдно, а возврат медалей азербайджанскими спортсменами и их низкое качество свидетельствуют о непрофессионализме французского государства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил член комитета по молодежи и спорту Милли Меджлиса (парламента) Асиф Аскеров на сегодняшнем заседании комитета.

"Франция выдвинула и добилась принятия своей кандидатуры. Но, несмотря на это, соревнования останутся в памяти из-за ужасной организации. Несправедливость по отношению к Азербайджану на церемонии открытия огорчила всех нас. Такой подход к Азербайджану противоречит спортивной политике", - добавил депутат.

Депутат подчеркнул, что Азербайджан является спортивной страной и очень серьезно относится к международным спортивным соревнованиям.

В продолжение темы председатель комитета Шахин Исмаилов также высказался о Парижской Олимпиаде.

"Парижская Олимпиада останется черной страницей в истории Олимпийских игр с точки зрения духовных ценностей и пропаганды чего-либо", — добавил он.

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