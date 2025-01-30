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Азербайджан закупит 20 пассажирских поездов

Общество Материалы 30 января 2025 22:20 (UTC +04:00)
Азербайджан закупит 20 пассажирских поездов

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - К 2030 году будет закуплено 20 новых пассажирских поездов.

Как сообщает Trend, в рамках «Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, будет закуплено 20 новых пассажирских поездов.

Согласно программе, в 2025-2030 годах будут разработаны условия закупки, проведены тендерные процедуры и заключен договор с поставщиком. В ходе реализации проекта сначала будут введены в эксплуатацию 10 поездов, а затем еще 10, что позволит значительно повысить качество и комфорт пассажирских перевозок.

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