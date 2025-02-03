Названо количество задержанных в январе за нарушение государственной границы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе 2025 года за нарушение государственной границы Азербайджана были задержаны 30 человек.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу, 9 из них были гражданами Азербайджана, 18 - Пакистана, 2 - Ирана и 1 - Узбекистана.

Кроме того, в рамках борьбы с незаконной миграцией были задержаны 8 человек, пытавшихся пересечь государственную границу с фальшивыми печатями и чужими паспортами.

Кроме того, за нарушение правил пограничного режима были задержаны 898 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!