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Названо количество задержанных в январе за нарушение государственной границы Азербайджана

Общество Материалы 3 февраля 2025 12:53 (UTC +04:00)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - В январе 2025 года за нарушение государственной границы Азербайджана были задержаны 30 человек.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу, 9 из них были гражданами Азербайджана, 18 - Пакистана, 2 - Ирана и 1 - Узбекистана.

Кроме того, в рамках борьбы с незаконной миграцией были задержаны 8 человек, пытавшихся пересечь государственную границу с фальшивыми печатями и чужими паспортами.

Кроме того, за нарушение правил пограничного режима были задержаны 898 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры

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