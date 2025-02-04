БАКУ /Trend/ - В Азербайджане мобильные приложения будут считаться носителями рекламы.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О рекламе", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по аграрной политике.

Согласно законопроекту, носителями рекламы также будут считаться мобильные приложения (за исключением мобильных приложений государственных органов (учреждений) и цифровые платформы (в том числе часть цифровых платформ), уведомления и смс рекламного характера.

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