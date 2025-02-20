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На территории Агдамского центра мугама построен открытый амфитеатр площадью 1250 кв. м.

Общество Материалы 20 февраля 2025 17:10 (UTC +04:00)
На территории Агдамского центра мугама построен открытый амфитеатр площадью 1250 кв. м.

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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АГДАМ /Trend/ - На территории Агдамского центра мугама построен открытый амфитеатр площадью 1250 квадратных метров.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, об этом заявила пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби в рамках организованного в Агдаме медиатура.

Она отметила, что на первом этаже Центра общей площадью 1,4 гектара созданы кафе, кинозал, библиотека и два танцевальных зала.

"В концертном зале на 507 мест полностью оснащен для проведения различных культурных мероприятий, в том числе вечеров мугама. На втором этаже расположены административные кабинеты. В центре будут функционировать 14 классных комнат, выставочный зал, конференц-зал, учительская и другие помещения. На территории Агдамского центра мугама также построен открытый амфитеатр площадью 1250 квадратных метров. Строительно-монтажные работы уже близятся к завершению. В настоящее время ведутся отделочные работы в зрительном зале, на внешней части здания, устанавливаются необходимое оборудование и мебель", - подчеркнула она.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, вносит значительный вклад в проводимую государством в последние годы работу по пропаганде и развитию мугама. Благодаря реализованным Фондом проектам азербайджанский мугам включен в список ЮНЕСКО "Шедевры устного и нематериального наследия человечества".

Напомним, что фундамент Агдамского центра мугама был заложен Президентом Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой 2 мая 2023 года.

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На территории Агдамского центра мугама построен открытый амфитеатр площадью 1250 кв. м.
На территории Агдамского центра мугама построен открытый амфитеатр площадью 1250 кв. м.
На территории Агдамского центра мугама построен открытый амфитеатр площадью 1250 кв. м.
На территории Агдамского центра мугама построен открытый амфитеатр площадью 1250 кв. м.
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