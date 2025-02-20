На территории Агдамского центра мугама построен открытый амфитеатр площадью 1250 кв. м.

АГДАМ /Trend/ - На территории Агдамского центра мугама построен открытый амфитеатр площадью 1250 квадратных метров.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, об этом заявила пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби в рамках организованного в Агдаме медиатура.

Она отметила, что на первом этаже Центра общей площадью 1,4 гектара созданы кафе, кинозал, библиотека и два танцевальных зала.

"В концертном зале на 507 мест полностью оснащен для проведения различных культурных мероприятий, в том числе вечеров мугама. На втором этаже расположены административные кабинеты. В центре будут функционировать 14 классных комнат, выставочный зал, конференц-зал, учительская и другие помещения. На территории Агдамского центра мугама также построен открытый амфитеатр площадью 1250 квадратных метров. Строительно-монтажные работы уже близятся к завершению. В настоящее время ведутся отделочные работы в зрительном зале, на внешней части здания, устанавливаются необходимое оборудование и мебель", - подчеркнула она.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, вносит значительный вклад в проводимую государством в последние годы работу по пропаганде и развитию мугама. Благодаря реализованным Фондом проектам азербайджанский мугам включен в список ЮНЕСКО "Шедевры устного и нематериального наследия человечества".

Напомним, что фундамент Агдамского центра мугама был заложен Президентом Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой 2 мая 2023 года.

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