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В Азербайджане завершена выплата февральских пенсий

Общество Материалы 25 февраля 2025 17:39 (UTC +04:00)
В Азербайджане завершена выплата февральских пенсий

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - 11 февраля были выплачены пенсии за февраль лицам, проживающим в городах Баку и Сумгайыт, Абшеронском районе, а сегодня - в других регионах Азербайджана, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.

Об этом во вторник Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что все виды пенсий, назначенные до 1 января 2025 года, с начала года были проиндексированы на 8,1 процента, а также с 1 февраля минимальная пенсия была увеличена с 280 до 320 манатов.

"Февральские пенсии были выплачены с новыми надбавками, а также к пенсии за февраль была добавлена надбавка по индексации за январь", - говорится в сообщении ведомства.

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