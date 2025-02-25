В Азербайджане завершена выплата февральских пенсий

БАКУ /Trend/ - 11 февраля были выплачены пенсии за февраль лицам, проживающим в городах Баку и Сумгайыт, Абшеронском районе, а сегодня - в других регионах Азербайджана, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.

Об этом во вторник Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что все виды пенсий, назначенные до 1 января 2025 года, с начала года были проиндексированы на 8,1 процента, а также с 1 февраля минимальная пенсия была увеличена с 280 до 320 манатов.

"Февральские пенсии были выплачены с новыми надбавками, а также к пенсии за февраль была добавлена надбавка по индексации за январь", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!