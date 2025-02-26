В "Доме Азербайджана" в Вирджинии почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Фэрфакс, штат Вирджиния, почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в мероприятии, организованном "Домом Азербайджана" в Вирджинии в кинотеатре "Cinema Arts Theatre", приняли участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, сотрудники посольства Турции и Азербайджана в США, представитель Государственного комитета по работе с диаспорой, представители местной общественности, азербайджанской и турецкой диаспор.

Была представлена фотовыставка, отражающая ужасы Ходжалинского геноцида. Были показаны документальный фильм "Сын" о Национальном герое Натиге Гасымове, документально-художественный фильм "Рожденные 20 Января" о событиях 20 Января и наших моряках, проявивших отвагу во время этих событий.

На мероприятии было рассказано о работе, проведенной Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой по донесению до мира реалий о Ходжалинском геноциде, их распространению на международном уровне, разоблачению виновных в геноциде, а также по объективной оценке этого геноцида. Было отмечено, что страны мира должны на международном уровне дать справедливую юридическую и политическую оценку этому геноциду и наказать организаторов этого преступления.

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