Названо количество утечек в интернет данных с банковских карт в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В результате поисков, проведенных "Cypho", продуктом кибербезопасности Азербайджана, в прошлом году было обнаружено более 70 тысяч утечек в интернет-пространство данных с банковских карт.

Об этом сказал сегодня журналистам начальник департамента информационной безопасности Агентства инноваций и цифрового развития Эльман Керимли, сообщает Trend.

Он отметил, что информация об этом была передана в государственные органы.

Отметим, что "Cypho" - это локальный продукт кибербезопасности, поддерживаемый в рамках проекта "Cyberpark" агентства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!