Подарок для красоты и заботы: A-Qroup поздравляет женщин с 8 Марта!

На протяжении почти 30 лет страховая компания A-Qroup заботится о своих застрахованных. Здоровье и красота — это важная часть жизни каждой женщины. Поэтому A-Qroup стремится не только защищать от неожиданных ситуаций, но и помогать чувствовать себя прекрасно каждый день.

Как обычно, в честь Международного женского дня 8 марта, A-Qroup подготовила подарок для всех застрахованных женщин. В коллаборации с премиальными брендами Skincode Clinic и Kepro Esthetic & Antiage Clinic все застрахованные представительницы прекрасного пола могут воспользоваться скидкой до 25% на омолаживающие и уходовые косметологические процедуры.

Skincode Clinic и Kepro Esthetic&Antiage Clinic — это клиники молодости, где передовые технологии сочетаются с персональным подходом. Здесь работают врачи с высшим медицинским образованием, регулярно проходящие обучения и повышающие квалификацию. Обе клиники имеют медицинскую лицензию, используют новейшее оборудование и сертифицированные препараты.

В списке процедур для застрахованных женщин A-Qroup:

IPL-фотоомоложение лица на аппаратах Triton (Lumecca) и Stellar M22

Laennec – плацентарная терапия (область лица и шеи);

Процедура Q switch коллагеностимуляция на аппарате Stellar M22

Увлажняющая и антивозрастная процедуры при помощи космецевтики «Germaine de Capuccini» — мирового лидера по производству новаторских косметических средств;

Процедура пилинга + плацентарная терапия (Laennec);

Процедура биоревитализации и многое др.

Срок акции: с 01.03.2025 по 15.03.2025 года

Для дополнительной информации: *0909 / (012) 377 09 09; (055) 266 12 34

Милые женщины, пусть ваша красота расцветает, как весна! A-Qroup поздравляет всех женщин с 8 Марта и желает красоты, здоровья и благополучия!