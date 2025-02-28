Подарок для красоты и заботы: A-Qroup поздравляет женщин с 8 Марта!

На протяжении почти 30 лет страховая компания A-Qroup заботится о своих застрахованных. Здоровье и красота — это важная часть жизни каждой женщины. Поэтому A-Qroup стремится не только защищать от неожиданных ситуаций, но и помогать чувствовать себя прекрасно каждый день.
Как обычно, в честь Международного женского дня 8 марта, A-Qroup подготовила подарок для всех застрахованных женщин. В коллаборации с премиальными брендами Skincode Clinic и Kepro Esthetic & Antiage Clinic все застрахованные представительницы прекрасного пола могут воспользоваться скидкой до 25% на омолаживающие и уходовые косметологические процедуры.
Skincode Clinic и Kepro Esthetic&Antiage Clinic — это клиники молодости, где передовые технологии сочетаются с персональным подходом. Здесь работают врачи с высшим медицинским образованием, регулярно проходящие обучения и повышающие квалификацию. Обе клиники имеют медицинскую лицензию, используют новейшее оборудование и сертифицированные препараты.
В списке процедур для застрахованных женщин A-Qroup:
- IPL-фотоомоложение лица на аппаратах Triton (Lumecca) и Stellar M22
- Laennec – плацентарная терапия (область лица и шеи);
- Процедура Q switch коллагеностимуляция на аппарате Stellar M22
- Увлажняющая и антивозрастная процедуры при помощи космецевтики «Germaine de Capuccini» — мирового лидера по производству новаторских косметических средств;
- Процедура пилинга + плацентарная терапия (Laennec);
- Процедура биоревитализации и многое др.
Срок акции: с 01.03.2025 по 15.03.2025 года
Для дополнительной информации: *0909 / (012) 377 09 09; (055) 266 12 34
Милые женщины, пусть ваша красота расцветает, как весна! A-Qroup поздравляет всех женщин с 8 Марта и желает красоты, здоровья и благополучия!