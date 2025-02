В газете Шеффилдского университета опубликована статья о карабахском конфликте

БАКУ /Trend/ - В газете Шеффилдского университета, одного из престижных высших учебных заведений Великобритании, опубликована статья "The Karabakh Conflict and the Minsk Group: A case of failed mediation" (Карабахский конфликт и Минская группа: неудачное посредничество).

Об этом Trend сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Согласно информации, в статье, вышедшей по инициативе руководителя действующего в университете Азербайджанского студенческого общества Тураны Абдуллаевой, широко представлена информация о Ходжалинском геноциде, кратко проанализированы политика Минской группы, причины, приведшие ко второй Карабахской войне, затронуты современные геополитические вопросы.

С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке:

https://uospolsocpaper.com/2025/02/26/the-karabakh-conflict-and-the-minsk-group-a-case-of-failed-mediation/

