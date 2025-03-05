В Азербайджане разоблачены должностные лица Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, подозреваемые в получении взятки

БАКУ /Trend/ - В сфере призыва на военную службу продолжаются комплексные меры, проводимые Генеральной прокуратурой совместно с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС), в целях пресечения нарушений закона.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

"На основании информации, поступившей из вышеуказанной службы, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий, было возбуждено уголовное дело в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре по факту незаконных действий руководителя Управления по Хазарскому району Государственной службы по мобилизации и призыва на военную службу Шукюрова Рамина Айдын оглу, начальника отдела призыва Азимова Халида Валик оглу и его сотрудника Набиева Эмиля Рамиз оглу.

Оперативно-следственными мероприятиями были установлены обоснованные подозрения, что Рамин Шукюров, находясь на указанной должности в январе-феврале 2025 года, вступив в сговор с Халидом Азимовым и Эмилем Набиевым, с целью ускорения процесса военной регистрации потребовал у обратившегося к нему гражданина 8 тысяч манатов за выдачу справки вместо военного билета, из которых 2 тысячи манатов были получены в качестве взятки.

На основании предварительных доказательств, собранных по делу, Шукюрову Рамину Айдын оглу и Набиеву Эмилю Рамиз оглу были предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 и 311.3.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), а Азимову Халиду Валик оглу - по статье 311.3.1 того же Кодекса (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору).

На основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в отношении Рамина Шукюрова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении Эмиля Набиева и Халида Азимова - в виде домашнего ареста (основного) и отстранения от должности (дополнительного).

В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается.

В дальнейшем будут продолжены комплексные меры борьбы с незаконными действиями, совершенными должностными и другими лицами в сфере призыва на срочную военную службу, включая борьбу с коррупцией и повышение прозрачности", - говорится в совместном заявлении ведомств.

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