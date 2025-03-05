В феврале на госструктуры Азербайджана было совершено 120 кибератак

БАКУ /Trend/ - В феврале текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана выявила 120 индикаторов кибератак (IOC) на госструктуры.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на отчет Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Госслужбы, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился на 38 процентов.

За январь-февраль текущего года Госслужба выявила 262 индикатора кибератак (IOS) на госучреждения.

"Этот показатель на 42 процента больше соответствующего периода прошлого года. По итогам внутреннего расследования выявлены и заблокированы 92 киберугрозы, а по результатам расследования инцидентов, полученного от госструктур - 170. За отчетный период в сети "AzStateNet" было заблокировано 95,895 миллиона вредоносных ссылок, через Центральную антивирусную систему - 1 миллион 99 тысяч 700, через систему защиты "Sandbox" - 26 тысяч 917 вредоносных электронных документов", - говорится в сообщении Госслужбы.

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