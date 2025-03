В Центре Гейдара Алиева открылась выставка скульптора Андрея Осташова «Тайна розы» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 марта в Центре Гейдара Алиева открылась выставка «Тайна розы» (The mystery of the rose) беларуского скульптора Андрея Осташова.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.

В экспозицию также вошли произведения автора, которые он впервые представил зрителям именно в Баку, такие как «В путешествии по снам», «Танец девушки-кошки и черепахи», «Веер и вишня», «Девочка с сердцем», «Дети солнца», «Индийский слон и бабочки».

В беседе с журналистами скульптор Андрей Осташов рассказал, что открывшаяся в Баку выставка стала для него, пожалуй, одной из крупнейших: «Здесь собрано около 80 скульптур. Я испытываю огромное удовлетворение от того, что мне представилась возможность выставить свои работы в Азербайджане. Надеюсь, посетителям понравится».

Отметив, что основная тема выставки посвящена эмоциям человека, женщины и мужчины, красоте внутреннего мира, скульптор сказал, что именно поэтому выставка называется «Тайна розы». «Роза - это цветок, который защищает себя, но внутри него находится нежное существо», - добавил он.

Выступая на открытии мероприятия, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров рассказал, что с творчеством Андрея Осташова он познакомился случайно в одной из галерей: «Я увидел новые работы, которые меня действительно поразили. Хочу поблагодарить Андрея и нашего дорогого куратора Ирину за то, что сделали возможным проведение такой замечательной выставки. Я уверен, что всем это понравится».

Председатель комитета по культуре Милли Меджлиса, народный артист Полад Бюльбюльоглу отметил, что имя Андрея Осташова достаточно известно во всем мире: «Проведение выставки в этом прекрасном здании - Центре Гейдара Алиева - это еще один этап для скульптора. Я желаю вам больших успехов и, чтобы если не каждый год, то хотя бы раз в несколько лет, вы устраивали свои выставки в Баку и радовали нас своим искусством».

Супруга скульптора, куратор выставки Ирина Коломенская отметила, что собрать на выставке такое количество любителей искусства было очень волнительным ощущением и выразила благодарность за идею показа работ Андрея Осташова в залах Центра Гейдара Алиева.

Андрей Осташов родился в Беларуси в 1970 году. На его формирование как художника оказали влияние беларуская, российская и европейская школы искусств.

Красота в его работах абсолютна, и он является художником, принадлежащим к ныне исчезающему поколению эстетов-философов. Скульптор смело использует в своем творчестве предметы быта Дальнего Востока и прикладное искусство, образы самураев и плюшевых медведей Тедди, сказочных принцесс и шаманов.

Работы члена Союза художников Беларуси Андрея Осташова находятся в постоянной экспозиции Национального художественного музея Республики Беларусь, а также в частных коллекциях в странах Европы и Азии.

Персональные выставки скульптора проходили в Монако, Париже, Пекине, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Шанхае, Вене и других городах.

Андрей Осташов, работающий с камнем и бронзой, прежде всего, творец формы и линии, специалист по работе с бронзой и камнем, создатель поверхностей и объемов. Одним из факторов, отличающих работы Андрея Осташова, является миниатюризация. Это еще раз демонстрирует мастерство архитектора.

Андрей Осташов много путешествует по разным уголкам мира, особенно странам Азии, с целью сбора творческих материалов. Особый интерес автора вызывает внутренний мир человека. Неслучайно бакинскую выставку еще называют «Тайна розы». В этом цветке одновременно заключены внешняя красота и духовная глубина, неприступность и величие, сила и чуткость. «Тайна розы» для каждого разная и неповторимая. Скульптор вновь приглашает нас в это глубокое и прекрасное путешествие - в наш внутренний мир, чтобы найти смысл его экспонатов и стать участником этого процесса.