Милли Меджлис ратифицировал соглашение о партнерстве стран ОТГ в сфере цифровой экономики

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ратифицировал "Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики между правительствами стран-членов Организации тюркских государств".

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Законопроект "Об утверждении "Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики между правительствами стран-членов Организации тюркских государств" был вынесен на голосование и утвержден в одном чтении.

Отметим, что Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики - это международный документ, подписанный между странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) с целью укрепления сотрудничества в области цифровой экономики и электронной торговли. Соглашение было подписано 6 ноября 2024 года на 11-м Саммите ОТГ в столице Кыргызстана городе Бишкек. Сторонами документа являются все государства-члены ОТГ - правительства Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

Цель Соглашения — развивать цифровую экономику между странами-членами, упрощать электронную торговлю и цифровые услуги, расширять внедрение современных технологий и создавать более благоприятные условия для бизнес-среды. В целом, Соглашение является стратегическим шагом для увеличения цифровой интеграции в тюркском мире и расширения технологического сотрудничества.

В рамках Соглашения стороны обязуются сотрудничать по следующим направлениям:

Развитие электронной торговли - Расширение цифровой торговли между государствами-членами, создание электронных рынков и адаптация нормативной базы в области электронной торговли;

Таможня и логистика — ускорение трансграничных торговых процессов, упрощение экспресс-перевозок и оптимизация таможенных процедур для цифровой торговли.

Финансовые технологии и цифровые платежи — сотрудничество в сфере FinTech, интеграция электронных платежных систем и разработка новых цифровых финансовых услуг.

Поддержка малого и среднего бизнеса — упрощение доступа МСБ к цифровому рынку, расширение их возможностей для онлайн-торговли и ускорение цифровизации бизнеса.

Защита прав потребителей — защита прав потребителей в сфере электронной торговли, предотвращение мошенничества и ложной рекламы, обеспечение защиты данных потребителей.

Кибербезопасность и обмен данными — повышение безопасности цифровой инфраструктуры, расширение сотрудничества в области кибербезопасности и установление общих стандартов для защиты данных.

Электронные подписи и правовая согласованность — обеспечение взаимного признания цифровых документов и электронных подписей между государствами-членами и согласование правовой базы.

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