Мужчина, находившийся в международном розыске, экстрадирован в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В соответствии с требованиями принятой 10 октября 2002 года Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, Генеральной прокуратурой Республики Казахстан удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче гражданина страны Мамедова Шахина Хамдулла оглу.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

По уголовному делу, находящемуся на стадии предварительного расследования в Главном управлении по борьбе с киберпреступностью министерства внутренних дел, в связи с наличием обоснованных подозрений в совершении преступления, предусмотренного статьей 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса, было принято решение о привлечении Мамедова Шахина Хамдулла оглу к ответственности в качестве обвиняемого, он был объявлен в международный розыск.

Шахин Мамедов был задержан на территории Республики Казахстан и в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции 19 марта доставлен в Азербайджан.

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