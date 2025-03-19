В Европе отмечают праздник Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В разных странах Европы с воодушевлением отмечают праздник Новруз. В праздничных мероприятиях, организованных в Германии, Бельгии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Литве и Норвегии, приняли участие азербайджанцы, проживающие и получающие образование в этих странах, представители дружественных Азербайджану общин и местной общественности, представители дипломатического корпуса.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Мероприятие, посвященное празднику Новруз, организованное Домом культуры Азербайджана "Харыбюльбюль" в Берлине, началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Родины. В соответствии с обычаями праздника Новруз участники приготовили национальные сладости. Во время праздничного мероприятия были исполнены национальная музыка и танцы.

В столице Бельгии, Брюсселе, при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в Бельгии, оргподдержке Объединения азербайджанцев "Fireland" состоялось мероприятие под названием "Ночь азербайджанской культуры – праздник Новруз". Многочисленным участникам мероприятия была предоставлена обширная информация об азербайджанской культуре, а также об истории и традициях праздника Новруз. В художественной части мероприятия Джавид Салимов, Эмин Садыглы, Садиг Агамалиев порадовали участников своим выступлением. Интересные сценки и танцы, представленные детскими танцевальными ансамблями "Fireland" и "Butam", были встречены бурными аплодисментами. Также интерес гостей вызвал танец группы "Fireland" из оперетты "Аршин мал алан".

На праздничном мероприятии под названием "Мелодии Новруза", которое прошло в столице Чехии, Праге, были продемонстрированы традиции Новруза. Мероприятие было организовано при поддержке общества "Land of Fire" и посольства Азербайджана в Чехии, оргподдержке члена азербайджанской общины в Чехии Гюльнары Ализаде.

Еще одним мероприятием, связанным с праздником Новруз, стал специальный урок, организованный в Доме культуры Азербайджана в Праге. На уроке детям рассказали о празднике Новруз, одном из важнейших элементов нашей древней истории и культуры, о наследии наших предков. Также был проведен мастер-класс по изготовлению кукол-брелоков. Под руководством опытного художника Вафы Ашумовой дети создали интересные куклы.

В Азербайджанском центре творчества "Buta Art Studio", действующем в Эстонии, по случаю праздника Новруз открылась выставка картин и был проведен мастер-класс по ковроткачеству. На выставке были представлены картины, посвященные празднику Новруз. Руководитель Центра, художник Ровшан Нур подробно рассказал участникам о тонкостях ковроткачества и традициях праздника Новруз.

На мероприятии в Доме Азербайджана в столице Финляндии, Хельсинки, было подчеркнуто значение Новруза в наших национальных духовных ценностях, важность передачи этого прекрасного праздника и бесценных традиций будущим поколениям.

Наши соотечественники в столице Швеции, Стокгольме, также собрались вместе, чтобы отпраздновать Новруз. Праздничное мероприятие было организовано шведско-азербайджанской ассоциацией SAF. Председатель SAF Севда Дадашова выразила благодарность Фонду поддержки азербайджанской диаспоры, действующему при Государственном комитете по работе с диаспорой, и международной медиа-группе за оказанную поддержку. Народные артисты Азербайджана и Узбекистана сестры Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, певцы Рамазан Шарифзаде, Гюнель Хамидли и азербайджанские исполнители, проживающие в Стокгольме, придали мероприятию колорита своими выступлениями.

На уроке, посвященном празднику Новруз в азербайджанской школе выходного дня в Клайпеде, учащимся была предоставлена обширная информация об истории и традициях праздника. Дети изучали символику этого праздника, изготовили макет сямяни, а также создали рисунки, отражающие приход весны и пробуждение природы.

Еще один урок, связанный с праздником Новруз, прошел в школе выходного дня имени Низами Гянджеви в Осло. Здесь учащимся школы рассказали о празднике Новруз, о его обычаях и традициях. Дети продекламировали стихи о Новрузе, выступили в образах Кёсы и Кечала.

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