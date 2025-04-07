Стало известно число лиц в Азербайджане, охваченных активными мерами занятости в январе-марте

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2025 года активными мерами занятости в Азербайджане было охвачено 84,7 тысячи человек.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Из них 27,2 тысячи человек обеспечены подходящей работой, 1195 человек были привлечены к программе самозанятости для создания малых семейных хозяйств, а 1221 безработный прошли курсы профессиональной подготовки.

За указанный период Государственное агентство занятости при министерстве оказало профессиональные услуги 55,1 тысячам человек.

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