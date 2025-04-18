Представлен официальный сайт Международного фестиваля ковров

Сдан в эксплуатацию официальный интернет-сайт Международного фестиваля ковров, который состоится 2-4 мая 2025 года в Ичеришехер. Организаторами мероприятия выступают ОАО «Азерхалча» и Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при поддержке Министерства экономики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций– AZPROMO.

Все желающие присоединиться к трехденвному празднику коврового искусствамогут получить полную информацию о мероприятии и пройти регистрацию на официальном сайте фестиваля – bakucarpetfest.azВ рамках фестиваля 2 мая состоится Международный форум ковров, который объединит ведущих отечественных и зарубежных экспертов, дизайнеров, производителей и исследователей в области ковровой индустрии. Программа форума включает пленарные сессии, тематические панельные дискуссии, B2B-встречи, а также специальные секциидля молодых ученых.

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