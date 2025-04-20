Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 21 апреля.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный юго-восточный. Температура воздуха ночью составит 10-12° тепла, днем 16-21 ° тепла. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75 проц, днем 50-55 проц.

В большинстве районов Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются периодические осадки с грозами. Есть вероятность, что в отдельных местах осадки примут кратковременный и интенсивный характер, выпадет град. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью будет 6-11° тепла, днем 20-25°тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3 ° тепла, днем 8-13 ° тепла.