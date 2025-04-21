Азербайджан экстрадировал находящегося в международном розыске гражданина Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан о выдаче гражданина этой страны Рзаева Акифа Имран оглу, 1962 года рождения, обвиняемого по статье 168 - часть 4, пункт "а" (мошенничество, совершенное с причинением особо крупного ущерба) Уголовного кодекса Узбекистана, удовлетворено Генеральной прокуратурой Азербайджана. Данное лицо было задержано в Азербайджане в январе текущего года, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечено, что в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года было принято решение об экстрадиции А.Рзаева. Он был передан компетентному органу Республики Узбекистан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

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