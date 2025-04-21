В минздраве Азербайджана прошла встреча с новоназначенным Портфолио-менеджером Глобального фонда (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с новоназначенным Портфолио-менеджером Глобального фонда (ГФ) в странах Восточной Европы и Центральной Азии Валерией Гришечкиной.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев поздравил Валерию Гришечкину с назначением на пост Портфолио-менеджера ГФ в странах Восточной Европы и Центральной Азии. В своем выступлении министр, подчеркнув, что Азербайджан придает большое значение взаимодействию с Глобальным фондом, отметил, что регулярные встречи министерства здравоохранения с миссиями Глобального фонда способствуют укреплению сотрудничества. Теймур Мусаев напомнил, что с 2005-го года Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией активно участвует в содействии мероприятиям по борьбе с туберкулезом в нашей стране.

"В настоящее время в Азербайджане успешно реализуются проекты Глобального фонда, которые вносят важный вклад в борьбу с туберкулезом", - сказал он.

Отметив, что в марте 2023-го года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицировала Азербайджан как страну, свободную от малярии, министр подчеркнул, что успех в борьбе с малярией стал возможен также благодаря многолетней всесторонней поддержке партнеров, лидирующее место среди которых занимает Всемирная организация здравоохранения.

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества сторон.

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