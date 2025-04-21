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Стало известно количество детей, охваченных в I квартале реабилитационными услугами

Общество Материалы 21 апреля 2025 15:09 (UTC +04:00)
Стало известно количество детей, охваченных в I квартале реабилитационными услугами

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Детские реабилитационные центры Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения в первом квартале текущего года оказали реабилитационные услуги 8,7 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, передает Trend.

Из них 5,9 тыс. человек были привлечены к реабилитационным услугам амбулаторно, 431 - в стационаре.

"Реабилитационные услуги предоставляются в детских реабилитационных центрах агентства № 1 и 2, расположенных в столице, а также в Габалинском и Шамкирском районах", - отмечается в сообщении.

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