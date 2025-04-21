Стало известно количество детей, охваченных в I квартале реабилитационными услугами

БАКУ /Trend/ - Детские реабилитационные центры Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения в первом квартале текущего года оказали реабилитационные услуги 8,7 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, передает Trend.

Из них 5,9 тыс. человек были привлечены к реабилитационным услугам амбулаторно, 431 - в стационаре.

"Реабилитационные услуги предоставляются в детских реабилитационных центрах агентства № 1 и 2, расположенных в столице, а также в Габалинском и Шамкирском районах", - отмечается в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!