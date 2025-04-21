В туристических зонах Азербайджана запретили размещение свалок

БАКУ /Trend/ - На территориях туристско-рекреационных зон в Азербайджане запрещено выделение и организация площадок под полигоны.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно постановлению, внесены изменения в "Правила очистки территорий городов и иных населенных пунктов в соответствии с правилами санитарии, гигиены и экологическими нормативами, временного хранения, регулярного вывоза и обезвреживания бытовых отходов".

В соответствии с действующим законодательством, обеззараживание твердых и жидких бытовых отходов осуществляется на специально отведенных территориях (полигонах) или на специальных объектах переработки и обеззараживания на основании разрешения министерства экологии и природных ресурсов и министерства здравоохранения. Не допускается размещение отходов на любых участках, а также их использование в качестве удобрений на сельскохозяйственных угодьях.

Не допускается выделение и организация мест размещения свалок на берегах рек, озер, открытых водоемов, вблизи сельскохозяйственных угодий, городов и других населенных пунктов, памятников природы (с учетом зон санитарной и экологической охраны), в зеленых зонах и лесах.

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