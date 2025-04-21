На освобожденных территориях Азербайджана для 266 жителей созданы малые хозяйства

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в рамках программы самозанятости созданы малые хозяйства для 266 жителей.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что на освобожденных от оккупации территориях успешно продолжаются активные мероприятия по трудоустройству.

Напомним, что за прошедшие три месяца активными мерами занятости были охвачено 84,7 тысячи человек. Из них 27,2 тысячи человек обеспечены подходящей работой, 1195 человек привлечены к программе самозанятости для создания малых семейных хозяйств, а 1221 человек привлечен к курсам профессиональной подготовки. В указанный период Агентством были предоставлены услуги в сфере обеспечения занятости для 55,1 тысячи человек.

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