Семьям, переселившимся в село Баллыджа, вручены ключи от новых квартир (ФОТО)

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - Прибывшим сегодня в село Баллыджа Ходжалинского района семьям вручены ключи от новых квартир.

Как сообщает Trend, в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах в родной край вернулась 21 семья в составе 83 человек.

Выступая на церемонии вручения ключей, исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах Тельман Керимли сообщил, что в селе Баллыджа созданы все условия для бывших вынужденных переселенцев, которые поэтапно возвращаются в родные края.

В центре внимания находятся также вопросы их трудоустройства.

Переехавшие в село Баллыджа жители выразили благодарность за всестороннюю заботу государства, которой они окружены. Семьи получили ключи и заселились в свои дома.

Следует отметить, что село Баллыджа обеспечено электричеством, природным газом, питьевой водой и высокоскоростным интернетом. На сегодняшний день в селе Баллыджа, включая вновь прибывших, поселились 157 семей (742 человека).

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