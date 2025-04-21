Еще 34 семьи переселены в село Сарыджалы Агдамского района (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Очередная группа, отправленная в родной край 21 апреля, прибыла в село Сарыджалы Агдамского района.

Как сообщает Trend, 34 семьям в составе 141 человека вручены ключи от новых частных жилых домов.

В церемонии приняли участие представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тысяч человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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