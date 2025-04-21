Проведены переговоры о финансировании расширения бакинского метро за счет международных кредитов

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен" провело встречи в широком формате с делегациями Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Как сообщает Trend, встречи, проведённые в ходе совместной миссии двух финансовых организаций, были посвящены вопросам расширения системы метрополитена в рамках Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры на 2025–2030 годы, утверждённой указом Президента Азербайджана.

В обсуждениях приняли участие представители министерств цифрового развития и транспорта, экологии и природных ресурсов, а также других соответствующих структур. Стороны договорились о технической поддержке, механизмах финансирования, процедурах закупок, экологических требованиях и других вопросах. Определены конкретные этапы разработки концепции проекта, разработки технической документации и тендерных процессов.

На начальном этапе планируется завершить строительство электродепо "Дарнагюль" и "Ходжасан", а также провести работы по разделению "зеленой" и "красной" линий. На следующих этапах планируется продолжить строительство "зеленой" и "фиолетовой" линий и строительство новых станций.

Переговоры о финансировании строительства станций метро за счет международных кредитов продолжаются и достигнута договоренность об интенсификации сотрудничества.

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