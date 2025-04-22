Правильное питание детей крайне важно для повышения общего качества жизни - специалист-эксперт Минздрава Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Правильное питание детей очень важно не только для физического роста, но и для умственного развития, укрепления иммунной системы и повышения общего качества жизни.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемой на волне 93.0 FM, сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, детский эндокринолог Азад Акберзаде.

Он отметил, что первые 5 лет жизни человека — это самые быстрые этапы развития мозга и организма.

По его словам, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, хотя потребности детей в энергии в ежедневном рационе различаются в зависимости от возраста, пола, физической активности и состояния здоровья, каждому ребенку необходимо потреблять сбалансированное количество белков, жиров и углеводов.

"Чем сбалансированнее рацион ребенка, тем сильнее его иммунитет, он лучше учится в дошкольном и школьном возрасте, у него быстрее развиваются социальные навыки, и он более устойчив к болезням. Сбалансированное питание также играет важную роль в профилактике таких проблем, как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания в будущем. Белки выступают в качестве основного «строительного материала» в организме ребенка. Поэтому потребность в белке в детском возрасте выше, чем у взрослых. Недостаток белка в пище может привести к задержке роста, мышечной слабости, ослаблению иммунитета, потере аппетита и быстрой утомляемости. Напротив, богатая белком, но сбалансированная диета укрепляет организм ребенка, повышает его иммунитет и помогает ему быть более активным в школьных занятиях. Жиры часто кажутся элементом, которого мы боимся использовать в питании детей. Однако правильный тип и количество жира чрезвычайно важны для детей, особенно с точки зрения развития мозга и энергообеспечения",- сказал он.

А. Акберзаде подчеркнул, что углеводы являются основным источником энергии для детей в их повседневной деятельности.

"В качестве здоровых источников углеводов можно отметить цельное зерно, овощи и фрукты, бобовые, молоко и молочные продукты. Простые углеводы, особенно сахар, сладкие напитки, сладости, белая мука, фастфуд, могут привести к повышению уровня сахара в организме у детей. В то же время они приводят к проблеме ожирения. Поэтому эти продукты следует ограничить, и основное внимание следует уделить сложным углеводам. Сладкие напитки и сладости следует ограничить, а вместо них следует давать полезные закуски, такие как фрукты, кефир, молочные продукты и орехи. Потребление воды ребенком также является неотъемлемой частью питания: его следует поощрять выпивать не менее 5-8 стаканов воды в день",- добавил он.