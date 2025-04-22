Нежелание детей есть определенные продукты может быть естественной стадией развития - эксперт Минздрава Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что чувство неприятия детей к определенным продуктам питания часто вызывает беспокойство у родителей, однако на самом деле это может быть естественной стадией развития.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемой на волне 93.0 FM, сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, детский эндокринолог Азад Акберзаде.

По его словам, у детей может наступить "период разборчивости в еде", особенно в возрасте от 2-х до 6-ти лет, в течение которого они могут внезапно отказаться от продуктов, которые они привыкли есть.

"Отказ детей от еды может быть периодом, в течение которого они проверяют свое чувство контроля и независимости. Когда ребенок чувствует, что он контролирует ситуацию, напряжение за столом уменьшается и может развиться более расслабленное пищевое поведение. Причины, по которым дети отказываются от еды, тесно связаны не только с физическими, но и с эмоциональными и психологическими факторами. Еда — это не просто способ для детей удовлетворить потребность в питании, но иногда это может быть средством привлечения внимания, выражения эмоций или протеста против чего-либо. Отношение детей к еде во многом зависит от пищевых привычек и атмосферы в семье. Кроме того, ребенок копирует поведение своих родителей. Если мать и отец едят здоровую пищу и не стесняются пробовать разные продукты, ребенок будет подражать этому поведению. Напротив, если родитель разборчив или пользуется мобильным телефоном во время еды, ребенок не сможет сосредоточиться на еде",- отметил он.

А. Акберзаде также заявил, что корень чувствительного поведения детей по отношению к определенным продуктам питания кроется в уровне развития их биологических и сенсорных органов.

"Иногда отказ от еды — это не просто «каприз, баловство», а может быть следствием того, что организм ребенка еще не готов к риему пищи. У детей вкусовые ощущения сильнее, чем у взрослых. Они особенно чувствительны к горькому, кислому и острому вкусу. Запах пищи также очень важен для детей. Обоняние играет важную роль в развитии или потере аппетита. В то же время пищеварительная система у детей также более чувствительна и слаба, чем у взрослых. Жирная, очень соленая, острая или тяжелая пища может вызывать у детей дискомфорт",- также сказал он.

В заключение эндокринолог подчеркнул, что эти причины показывают, что чувство неприятия ребенка к определенным продуктам питания порой не является просто "нежеланием", а зависит от характера и уровня развития его организма и органов чувств.

"Понимание этой разницы у ребенка и проявление терпения могут помочь изменить его отношение к еде в положительную сторону",- добавил он.