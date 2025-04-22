100-летие со дня смерти Ашуга Алескера включено в программу мероприятий ЮНЕСКО на 2026-2027 гг.

БАКУ /Trend/ - Культурное наследие народа Азербайджана не ограничивается только материально-культурными памятниками. У нас существуют также уникальные памятники и элементы нематериального культурного наследия.

Как сообщает Trend, об этом сказал генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО Сеймур Фаталиев на конференции на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и вымыслы, или Этно-хайские уловки и интриги об азербайджанских территориях".

"К сожалению, на территории Западного Азербайджана образцы богатого наследия, характерного для нашего народа, в том числе искусство ашугов и другие формы нематериального культурного наследия, были преднамеренно уничтожены, присвоены, и наш народ был лишен этих прав. Именно поэтому представление этого наследия на международной арене имеет особую важность.

Хотел бы отметить, что в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включен пятый образец нематериального культурного наследия Азербайджана. В настоящее время в этих списках значатся 24 элемента, что свидетельствует о том, что наша страна имеет богатое наследие.

Хотел бы поделиться с вами еще одной радостной новостью, связанной с продвижением нашего культурного наследия. Так, по инициативе и при поддержке Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, а также на основании соответствующего решения Национальной Академии наук Азербайджана, 100-летие со дня смерти выдающегося Ашуга Алескерa включено в программу мероприятий ЮНЕСКО на 2026-2027 годы. Этот вопрос был рассмотрен и утвержден на 221-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, состоявшейся в апреле этого года, и представляет собой одно из наших достижений.

Уверен, что в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня смерти Ашуга Алескера, которые будут проведены в 2026 году на уровне ЮНЕСКО, примут участие не только представители государственных структур, но и представители Общины Западного Азербайджана, они внесут значительный вклад в достойное представление богатой культуры нашего народа мировой общественности", - сказал С. Фаталиев.