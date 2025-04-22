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В Азербайджане завершена выплата пенсий за апрель

Общество Материалы 22 апреля 2025 13:29 (UTC +04:00)
В Азербайджане завершена выплата пенсий за апрель

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты, подведомственный министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, завершил выплату пенсий за апрель по Республике.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что 10 апреля были выплачены пенсии за апрель лицам, проживающим в городах Баку и Сумгайыт и в Абшеронском районе, а сегодня - в других регионах Азербайджана, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.

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