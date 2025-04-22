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Расширяются функции Совета по медиации Азербайджана

Общество Материалы 22 апреля 2025 13:27 (UTC +04:00)
Расширяются функции Совета по медиации Азербайджана

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Расширяются функции Совета по медиации Азербайджана.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О медиации", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В соответствии с предлагаемым изменением, Совет по медиации будет принимать меры по совершенствованию деятельности посредников и посреднических организаций, а также по повышению качества посреднических услуг.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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