БАКУ /Trend/ - Расширяются функции Совета по медиации Азербайджана.
Как сообщает Trend, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О медиации", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
В соответствии с предлагаемым изменением, Совет по медиации будет принимать меры по совершенствованию деятельности посредников и посреднических организаций, а также по повышению качества посреднических услуг.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
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