БАКУ /Trend/ - Расширяются функции Совета по медиации Азербайджана.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О медиации", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В соответствии с предлагаемым изменением, Совет по медиации будет принимать меры по совершенствованию деятельности посредников и посреднических организаций, а также по повышению качества посреднических услуг.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!