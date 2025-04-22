В Азербайджане создаются единые правила паспортизации недвижимых памятников истории и культуры

БАКУ /Trend/ - Для всех органов государственной власти, осуществляющих охрану и паспортизацию недвижимых образцов культурного наследия, утверждаются единые правила в этой сфере.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об охране памятников истории и культуры", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

В законопроекте говорится, что одной из задач, связанных с памятниками, взятыми под охрану государства, является их документирование или паспортизация. Учитывая необходимость создания национальной формы паспорта, связанной с документированием указанных памятников, в 2012-2013 годах была разработана образцовая национальная форма паспорта. Паспортизация памятников осуществляется министерством культуры, Государственным агентством по туризму на территории подведомственных государственных заповедников, Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Государственного историко-этнографического заповедника "Гала". Также, согласно "Уставу Управления государственного заповедника города Шуша", Управление заповедника должно осуществлять паспортизацию памятников. Это обстоятельство создает предпосылки для составления документа - паспорта, содержащего научную и фактическую информацию о взятых под охрану государства памятниках, не в единых форме и порядке, а в индивидуальном порядке каждым учреждением. Подчеркивается, что для всех государственных органов, осуществляющих охрану и паспортизацию объектов недвижимого культурного наследия, важно утверждение общих, единых правил и формы паспорта.

Поправка, предусмотренная в законе "Об охране памятников истории и культуры", также создает правовую основу для выдачи паспорта на основании единых правил, определения формы паспорта памятника, а также создания электронной базы данных о паспортизации памятников истории и культуры.

Согласно предложенному изменению, правила паспортизации недвижимых памятников и примерная форма паспорта будут определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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