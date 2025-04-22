Повышены зарплаты гражданских работников Государственного таможенного комитета Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Утверждены размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских работников, не являющихся государственными служащими Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

В связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление, сообщает Trend.

Согласно постановлению, установлено, что размер ежемесячных должностных (тарифных) окладов государственных служащих таможенных органов и организаций, не содержащихся за счет средств государственного бюджета, входящих в систему Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, утверждается Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики на уровне размера ежемесячных должностных (тарифных) окладов, указанных в приложении к настоящему постановлению.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование дополнительных средств, необходимых в связи с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских работников, не являющихся государственными служащими Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, финансируемых из государственного бюджета, за счет средств, предусмотренных на соответствующие цели в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год.

Данное решение действует с 1 января 2025 года.

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