В Карабахском университете прошла научно-практическая конференция на тему "Наследие Гейдара Алиева: Конституция и восстановление суверенитета Азербайджана" (ФОТО) (Обновлено)

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ХАНКЕНДИ /Trend/ - 7 мая в Карабахском университете состоялась научно-практическая конференция на тему «Наследие Гейдара Алиева: Конституция и восстановление суверенитета Азербайджана», организованная Президентской библиотекой Управления делами Президента Азербайджана совместно с Карабахским университетом.

Как сообщает в среду Trend, мероприятие прошло в рамках объявленного в стране Года Конституции и Суверенитета и было приурочено к 102-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В конференции приняли участие сотрудники Президентской библиотеки Управления делами Президента Азербайджана и Карабахского университета, студенты, представители СМИ и общественности.

Сначала участники почтили память великого лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его бюсту. Затем минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана, после чего прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступая на открытии конференции, ректор Карабахского университета Шахин Байрамов рассказал об основных целях, стоящих перед Университетом, который начал свою деятельность в Ханкенди после полного восстановления суверенитета Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева.

"Карабахский университет не только выполняет функции учебного заведения, но и стремится стать научным и интеллектуальным центром региона. Проведение данного мероприятия совместно с Президентской библиотекой Управления делами Президента Азербайджана будет способствовать совместному вкладу в изучение и популяризацию культурного наследия. Это также имеет особое значение для Карабахского университета, который уже открыл свои двери для первых студентов", - отметил ректор.

В своем выступлении Ш.Байрамов особо подчеркнул, что одним из основных направлений деятельности Университета является продвижение наследия, принципов государственности и идей национального суверенитета общенационального лидера Гейдара Алиева.

В своем выступлении директор Президентской библиотеки Афет Аббасова оценила создание Карабахского университета как историческую необходимость и отметила, что это высшее учебное заведение является важной платформой, которая будет служить научным, культурным и стратегическим целям Азербайджана.

А.Аббасова также выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству с университетом в развитии библиотечно-ресурсной базы, взаимодействии с академическими изданиями и изучении исторического наследия.

Декан факультета Гуманитарных и социальных наук Университета Эльмар Мустафаев, выступая на тему "Наследие Гейдара Алиева в восстановлении национального суверенитета: безопасность, управление и дипломатия”, подробно рассказал о стратегическом значении философии государственности общенационального лидера для современной эпохи.

В своем выступлении на тему "Карабах из прошлого в настоящее" советник директора Президентской библиотеки по Кавказоведению Назим Мустафа сделал экскурс по историко-политическому прошлому региона. Отметив, что Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, он подчеркнул, что проводимые в Карабахе восстановительно-строительные работы важны не только с точки зрения восстановления исторической справедливости, но и с точки зрения укрепления национальной памяти и идентичности.

Выступающие отметили, что Карабахский университет в будущем станет центром обмена научными знаниями как на местном, так и на международном уровне и важной интеллектуальной базой, способствующей возрождению региона.

Затем был показан видеоролик "Гейдар Алиев и путь суверенитета Азербайджана". От имени Президентской библиотеки был представлен акт о дарении книг Карабахскому университету и проведена выставка книг.

В заключение перед Карабахским университетом была сделана фотография на память.