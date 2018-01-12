Итальянские СМИ: Бакинский морской порт сможет принимать 25 млн тонн грузов

БАКУ /Trend/ - Открытие девятого января терминала Ро-Ро в Бакинском международном морском торговом портовом комплексе в поселке Алят с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева широко освещалось итальянской прессой.

В статьях, опубликованных в "Trend Online", "Milano Finanza", "Oggi Treviso", "Treviso Today", "Fta Online", "İrepi", "Agenzia Nova" и других итальянских СМИ, говорится о важности нового терминала и дается информация о его технических характеристиках. Также рассказывается об участии итальянской компании DBA Group в управлении логистическими операциями терминала.

В публикациях говорится, что новый терминал способен принять до двух миллионов тонн грузов или 60 тысяч грузовых автомобилей в год. Отмечается, что все логистические операции в терминале управляются программным обеспечением Port-Line, созданным DBA Group, и чтобы облегчить плавное перемещение транзитных грузов в Бакинском международном морском торговом порту, Port-Line предусматривает полную автоматизацию процесса.

В статьях также подчеркивается важность нового пассажирского терминала, построенного в Бакинском международном морском торговом порту. Сообщается, что терминал будет обслуживать всех пассажиров и все грузы, прибывающие из портов и отправляющиеся в порты Каспийского моря.

Сообщается, что Бакинский международный морской торговый порт является зоной свободной торговли, где производители будут играть центральную роль в цепочке поставок по современному Шелковому пути.

Отмечается, что благодаря существующей в порту современной системе можно объединить евразийские страны единым «логистическим окном», включая создание новых высококачественных услуг,которые, в свою очередь, создадут новые рынки. Подчеркивается, что после завершения второго этапа строительства порт ежегодно будет приниматься 25 миллионов тонн грузов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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