Президент Узбекистана утвердил соглашение с РФ о сотрудничестве в сфере атомной энергии

25 января 2018 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил межправительственное соглашение между Узбекистаном и Россией о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

В ходе визита в Ташкент делегации "Росатома" между правительствами двух стран 29 декабря прошлого года было заключено соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

С российской стороны документ был подписан генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым, от имени правительства Узбекистана – заместителем премьер-министра Нодиром Отажоновым.

В рамках соглашения речь идет также о разведке и разработке урановых месторождений Узбекистана, рекультивации урановых хвостохранилищ, производстве радиоизотопов и их применении в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, научных и фундаментальных исследованиях.

Соглашение предполагает формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и симпозиумов.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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