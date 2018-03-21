ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 20-21 марта приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1,5-1,75% годовых. Об этом говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), передает Интерфакс.

Решение FOMC совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

Федрезерв по-прежнему придерживается мнения о том, что в 2018 году в общей сложности ставка будет поднята трижды, то есть, ему предстоит еще два повышения в этом году.

Прогноз на 2019 год предусматривает три подъема ставки, тогда как в декабре говорилось только о двух повышениях.

Руководители американского ЦБ улучшили прогноз роста ВВП США на 2018 год с 2,5% до 2,7%, подтвердили прогноз инфляции PCE на уровне 1,9%.

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