Транспортный коридор "Север - Юг" может увеличить экспорт зерна со Ставрополья

Запуск международного транспортного коридора "Север - Юг" поможет вдвое увеличить экспорт зерна, производимого в Ставропольском крае, в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Об этом в среду сообщил журналистам министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников, передает ТАСС.

"Мы везем миллионы тонн зерна на Новороссийск. В этом направлении страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии мы и миллиона тонн не набираем. То есть мы в два-три раза можем увеличить поток экспорта, стабилизировать цены, выйти на страны Персидского залива, азиатские страны. Это колоссальный рынок, где нас уже ждут", - сказал он.

Как отметил министр, сейчас в этом направлении край экспортирует порядка 900 тыс. тон зерна. По прогнозам, открытие нового направления поможет увеличить закупочную цену на ставропольское зерно на 10-15%, срок поставки сократится на пять-семь дней. "В 2018 году первый этап [проекта] должен быть завершен. Ставрополье с логистической точки зрения находится в самом выгодном положении, мы в начале пути. Это позволит нам также до 30% снизить транспортные расходы по этому направлению", - пояснил Ситников.

Транспортный коридор "Север - Юг" рассчитан на транспортировку грузов из стран Юго-Восточной Азии и Персидского залива в Северную Европу. В рамках проекта предполагается соединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год с дальнейшим наращиванием до 10 млн тонн и более. Основным преимуществом этого коридора является то, что он позволяет сократить сроки доставки грузов более чем вдвое.

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