Министр об использовании мирового опыта в сфере труда и соцзащиты в Азербайджане (ФОТО)

3 мая 2018 17:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество с международными организациями должно сыграть активную роль в поддержке реформ в сфере труда и социальной защиты в Азербайджане.

Об этом в четверг во время встречи руководства министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана с представителями международных организаций, действующих в стране, сказал министр Сахиль Бабаев.

Во встрече, организованной совместно минтруда и Программой развития ООН, приняли участие в общей сложности представители около 30 международных организаций.

Министр подчеркнул, что одной из основных целей программы реформ Президента Ильхама Алиева является широкое применение в системах социально-экономического управления и обслуживания населения прогрессивного международного подхода и инициатив, самых современных технологий, инновативных и эффективных механизмов работы в соответствии с передовым мировым опытом.

Следует всегда держать в центре внимания сотрудничество с ведущими международными организациями в сферах труда, занятости, регулирования рынка труда, народонаселения и демографии, социальной защиты и других соответствующих сферах. К этому сотрудничеству должен быть применен подход стратегического планирования, должны быть установлены долгосрочные приоритеты.

Министр сказал, что сегодня актуальными вопросами являются поддержка интеграции в рынок труда лиц с ограниченными физическими возможностями и развитие инклюзивного рынка труда, создание услуг в сфере занятости, а также базы вакансий на основе электронных технологий, эффективная организация борьбы с неофициальной занятостью, повышение потенциала трудовой инспекции и эффективности ее деятельности. Также стоят задачи по усовершенствованию механизмов исполнения программ социальной помощи и занятости, построению системы социальных услуг с использованием международного опыта в сфере методов социальной реабилитации, применению модели «социальная работа», международных моделей стратегических исследований в соответствующих сферах и другие.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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