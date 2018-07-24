Представитель Азербайджана в Международной таможенной организации получил новую должность

24 июля 2018 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представитель Государственного таможенного комитета Азербайджана во Всемирной таможенной организации (ВТО) Дашгын Алиев назначен генеральным секретарем организации менеджером по развитию Европейского региона на следующий финансовый год, а также исполнительным директором фондов Eurocustoms и Германского таможенного сотрудничества, говорится в сообщении комитета, распространенном во вторник.

В сообщении говорится, что ВТО организует свою работу по шести регионам, к которым относятся 182 страны. Самый крупный из них - Европейский регион, объединяющий 52 государства.

В каждый регион назначается один менеджер по региональному развитию.

Отметим, что в настоящее время Азербайджан - единственный член, где функционируют три региональные структуры ВТО - Европейский региональный офис по усилению потенциала, Региональный образовательный центр и Региональный кинологический образовательный центр.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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