В Азербайджане совершенствуется законодательство по адресной соцпомощи

4 августа 2018 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проводимые в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева реформы в системе социальной помощи направлены на полное установление адресности, прозрачности и социальной справедливости. Главными целям являются также приостановление оказания помощи, назначенной с нарушением принципа адресности, обеспечение, с другой стороны, доступности социальной помощи для тех семей, который нуждались в ней, но не смогли ее получить.

Об этом субботу на очередном заседании рабочей группы, созданной с целью усовершенствования системы адресной государственной социальной помощи, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что была проделана работа по устранению случаев негативного влияния на механизм адресной государственной социальной помощи, проведены административные мероприятия в отношении сотрудников, которые допустили такие случаи, были освобождены от должности руководители районных отделов министерства, которые допустили серьезные недочеты при назначении социальной помощи, в прозрачной форме было организовано исследование материально-бытовой базы семей, обратившихся за получением социальной помощи, а также проведена работа по усилению контроля над деятельностью сотрудников, которое проводили исследование, и т.д. В настоящий момент данная работа также продолжается.

Бабаев сказал, что в примерно 40 процентов семей, получающих адресную социальную помощь, есть трудоспособные лица. Для широкого привлечения таких семей к программе самозанятости готовится совершенный и эффективный механизм работы.

На заседании обсуждались проделанная рабочей группой работа, результаты последних исследований, разрабатываемый законопроект, были даны соответствующие поручения.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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