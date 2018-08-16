В Азербайджане завершено финансирование пенсий за август

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с предстоящим Гурбан байрамы Госфонд соцзащиты при минтруда и социальной защиты населения раньше графика обеспечил финансирование пенсий за август, говорится в сообщении министерства, распространенном в четверг.

Девятого августа фонд обеспечил финансирование пенсий в Нахчыванской АР, Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, десятого августа - в городах республиканского подчинения и в районах, где живут вынужденные переселенцы, 15 августа – в других районах республики.

Также 16 августа было завершено финансирование пенсий военнослужащих и трудовых пенсионеров из категории лиц, имеющих специальные звания.

Было полностью обеспечено перечисление на казначейские счета органов фонда финансовых средств, необходимых для финансирования пенсий.

Напомним, что в связи с Гурбан байрамы 22 и 23 августа объявлены в Азербайджане нерабочими днями.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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