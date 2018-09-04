Азербайджанские вина были удостоены наград на международном конкурсе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские вина были награждены на шестой выставке "Китай-Евразия" в китайском городе Урумчи, говорится во вторник в сообщении министерства экономики.

При поддержке Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Торгового представительства Азербайджана в Китае ведущие производители вина Азербайджана принимали участие в "Шанхайском международном конкурсе вин".

«Шанхайский Международный Конкурс Вин» проходил в рамках Международного конкурса «International Wine Challenge» с участием влиятельных винных компаний по всему миру.

Согласно правилам конкурса, азербайджанские вина прошли дегустацию и были удостоены высокой награды.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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