В Азербайджане подготовлена стратегия для развития аграрного сектора - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлена стратегия для развития аграрного сектора, и в связи с этим перед министерством сельского хозяйства стоят важные задачи, сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов в понедельник на национальном семинаре, посвященном роли устойчивого продовольственного и сельского хозяйства в деле достижения Целей устойчивого развития в Азербайджане.

Он отметил, что подготовлена дорожная карта по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

По словам Керимова, проводятся необходимые работы по применению современных технологий в аграрной сфере.

Министр добавил, что развитию сельского хозяйства, обеспечению населения продовольствием придается особое значение. «Азербайджан плодотворно сотрудничает с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, реализуя ряд проектов», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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