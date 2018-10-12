2018 год запомнится большими успехами в экономике Азербайджана - депутат

12 октября 2018 18:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам, нынешний год является годом больших экономических реформы.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

По его мнению, показатели девяти месяцев этого года дают основание говорить, что осуществляемая в 2018 году стратегия очень правильная, полностью оправдали себя программы, осуществляемые под прямым руководством Президента Ильхама Алиева.

Депутат сказал, что в особенности были предприняты важные шаги по развитию ненефтяного сектора, предпринимательства. Большая часть из девяти миллиардов долларов инвестиций, вложенных в экономику страны, то есть 5,6 миллиарда, была направлена в ненефтяной сектор.

«В нашей стране также созданы необходимые условия для развития предпринимательства. Предпринимателям оказывается необходимая поддержка, они обеспечиваются льготными кредитами. В то же время в этом году в стране был зарегистрирован рост валового внутреннего продукта», - добавил депутат.

По его словам, Азербайджан также достиг важных успехов в области международной экономической деятельности.

«Только в ненефтяном секторе экспорт увеличился на 14 процентов. Эти достигнутые Азербайджаном успехи также были высоко оценены международными организациями», - сказал Гусейнов.

Депутат добавил, что в целом 2018 год запомнится достижением больших успехов в экономике.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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