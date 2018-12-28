Минтруда Азербайджана выплатило единовременную помощь малообеспеченным семьям

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатило единовременную помощь в сумме 100 манатов каждой семье, получающей адресную государственную соцпомощь, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

Единовременная помощь была перечислена на банковские счета семей.

Выплата единовременной помощи была осуществлена в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева «О предоставлении единовременной помощи малообеспеченным семьям» от 19 декабря.

Распоряжение является очередным проявлением особой заботы главы государства об усилении материального обеспечения малообеспеченных семей.

Напомним, что в распоряжении было поручено по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года выплатить к 28 декабря каждой семье, получающий адресную государственную социальную помощь, единовременную помощь в размере 100 манатов.

Согласно документу, с этой целью поручено выделить пять миллионов манатов из неизрасходованного остатка средств, предусмотренных в государственном бюджете на 2018 год для адресной государственной социальной помощи и социальных пособий.

Как сообщили ранее Trend в отделе по связям с общественностью министерства, распоряжение в целом охватит около 50 тысяч семей (более 200 тысяч членов семей), получающих адресную государственную социальную помощь.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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