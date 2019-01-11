На автотрассе Баку-Алят-Газах-госграница Грузии проводятся ремонтные работы

БАКУ /Trend/ - На 14-70 километрах автотрассы Баку-Алят-Газах-госграница Грузии проводятся работы по ремонту пришедших в непригодное состояние отбойников и обновлению дорожной разметки, сообщил в пятницу Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

«Просьба к водителям быть внимательными на этом участке дороги, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения», - сказал Наджафли.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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