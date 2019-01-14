В 2018 году были сделаны важные шаги по развитию азербайджанской экономики - депутат

14 января 2019 10:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития 2018 года, и предстоящим задачам, Президент Ильхам Алиев рассказал о достигнутых успехах на основании конкретных фактов. Об этом в понедельник сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев, комментируя выступление главы государства на этом заседании.

Депутат напомнил, что успешные шаги в минувшем году были предприняты как на международной арене, так и в стране. «В частности, были сделаны важные шаги по развитию азербайджанской экономики. В последнее время были проведены реформы, экономика Азербайджана заметно развилась. Это развитие больше наблюдается в аграрной сфере, ненефтяном секторе, которым Президента Ильхам Алиев уделяет особое внимание. По итогам года, в значительной степени выросло производство сельскохозяйственной продукции, развивается животноводство. То есть внимание и забота, которая уделялась ненефтяному сектору, дало результат», - отметил Рзаев.

Депутат добавил, что в ходе заседания глава государства коснулся вопроса безопасности страны, в частности, вопроса продовольственной безопасности: «В то же время Президент подчеркнул важность развития экономики страны за счет собственных возможностей».

Рзаев подчеркнул, что, затронув тему нагорно-карабахского конфликта, глава государства еще раз заявил, что территория Нагорного Карабаха - исконно азербайджанские земли, и этот конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В заключение он сказал, что на этих заседаниях Президент Ильхам Алиев определяет предстоящие задачи для развития страны.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Отзыв представителя Армении из ОДКБ предсказуем, потому что Ереван проводит ошибочную политику - депутат
Политика 12 ноября 2018 17:35
У нового руководства Армении нет другого выхода, кроме освобождения от оккупации азербайджанских земель - депутат
Политика 8 ноября 2018 10:19
Бакинский гуманитарный форум имеет для Азербайджана историческое значение - депутат
Политика 30 октября 2018 16:31
Проект “Star” еще больше укрепит авторитет Азербайджана и Турции - депутат
Политика 22 октября 2018 11:10
В Азербайджане проводятся важные реформы для развития сельского хозяйства - депутат
Политика 11 октября 2018 16:53
Парад по случаю 100-летия освобождения Баку – наглядное доказательство азербайджано-турецкого братства - депутат
Политика 17 сентября 2018 13:57
Лента новостей
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 16 января в Париже
Политика 11:07
Объемы грузоперевозок из Азербайджана через порт Батуми увеличились
Бизнес 11:06
Южная Корея и Япония обсуждают инцидент с участием ВМС двух стран в Японском море
Другие страны 10:47
В Грузии отмечают День государственного флага
Грузия 10:44
В Беларуси стало значительно меньше ветеранов ВОВ
Беларусь 10:41
В пригороде Тегерана разбился грузовой самолет (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 10:38
Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии
США 10:33
Туркменистан и Узбекистан увеличили взаимную торговлю
Бизнес 10:33
Итоги 2018 года: Банки Азербайджана взяли курс на рост
Бизнес 10:31