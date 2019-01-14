В 2018 году были сделаны важные шаги по развитию азербайджанской экономики - депутат

БАКУ /Trend/ - На заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития 2018 года, и предстоящим задачам, Президент Ильхам Алиев рассказал о достигнутых успехах на основании конкретных фактов. Об этом в понедельник сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев, комментируя выступление главы государства на этом заседании.

Депутат напомнил, что успешные шаги в минувшем году были предприняты как на международной арене, так и в стране. «В частности, были сделаны важные шаги по развитию азербайджанской экономики. В последнее время были проведены реформы, экономика Азербайджана заметно развилась. Это развитие больше наблюдается в аграрной сфере, ненефтяном секторе, которым Президента Ильхам Алиев уделяет особое внимание. По итогам года, в значительной степени выросло производство сельскохозяйственной продукции, развивается животноводство. То есть внимание и забота, которая уделялась ненефтяному сектору, дало результат», - отметил Рзаев.

Депутат добавил, что в ходе заседания глава государства коснулся вопроса безопасности страны, в частности, вопроса продовольственной безопасности: «В то же время Президент подчеркнул важность развития экономики страны за счет собственных возможностей».

Рзаев подчеркнул, что, затронув тему нагорно-карабахского конфликта, глава государства еще раз заявил, что территория Нагорного Карабаха - исконно азербайджанские земли, и этот конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В заключение он сказал, что на этих заседаниях Президент Ильхам Алиев определяет предстоящие задачи для развития страны.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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