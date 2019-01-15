В ходе узбекско-германского бизнес-форума подписаны соглашения на $4 млрд

15 января 2019 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Берлине был проведен узбекско-германский бизнес-форум, организованный государственным комитетом Узбекистана по инвестициям, передает во вторник Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

В мероприятии приняли участие заместитель министра экономики и энергетики ФРГ Экхард Франц, первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Юрген Ригтеринк, региональный директор Международной финансовой корпорации Карстен Фюльстер, член президиума Восточного комитета немецкой экономики Клаус Мангольд, заместитель исполнительного директора Объединения торгово-промышленных палат ФРГ Фолькер Трайер. Узбекскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра, председатель государственного комитета по инвестициям Сухроб Холмурадов.

В целом в работе форума приняли участие свыше 300 представителей 234 компаний и банков Германии.

По итогам бизнес-форума подписаны соглашения о реализации проектов на общую сумму свыше 4 миллиардов долларов в нефтегазовом секторе, нефтехимии, энергетике, здравоохранении, фармацевтике, сельском хозяйстве, пищевой сфере, области производства строительных материалов и строительства отелей.

Также достигнуты договоренности с банками Германии «Дойче банк», «Коммерцбанк», «Ландесбанк», KfW и «Ака банк» о выделении кредитных средств коммерческим банкам Узбекистана для финансирования проектов в стране.

В рамках форума также подписаны соглашения с Европейским банком реконструкции и развития на общую сумму 516 миллионов долларов, предусматривающие реализацию новых проектов в энергетике и в области переработки бытовых отходов в Каракалпакстане и Хорезмской области.

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